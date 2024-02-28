فقدان الاتصال يهدد مركبة الفضاء «أوديسيوس» على القمر

من المتوقع أن تفقد مركبة الفضاء أوديسيوس، أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على القمر منذ نصف قرن، الاتصال مع مركز التحكم الأرضي، وذلك بعد ستة أيام من هبوط غير اعتيادي عرقل قدرات الاتصالات والشحن بطاقة الشمس في المركبة.

ووردت إشارة عن الختام المتوقع للمهمة خلال إفادة صحفية لشركة إنتويتف ماشينز ومقرها تكساس، وهي الشركة التي دفعت لها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) 118 مليون دولار لإنشاء مركبة الفضاء وإرسالها إلى القمر وعلى متنها معدات علمية تابعة لها ولعدة عملاء تجاريين.

وذكر ستيفن ألتيموس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن مهندسين بمركز عمليات الرحلات في الشركة في هيوستن يتوقعون أن تصل أوديسيوس إلى «ختام هذه المهمة مثلما كان مخططاً»، على الرغم من عدد من الصعوبات التي عرقلت هذا المسعى.

وقال ألتيموس: «أجرينا مهمة ناجحة جداً حتى هذه المرحلة»، مضيفاً أن تدفق البيانات الذي حصلوا عليه من مركبة الفضاء ازداد بشكل ضخم منذ الاتصالات «التي اتسمت بالتقطع» من بداية المهمة.

وتابع أن مهندسين يخططون لوضع أوديسيوس في «وضع السبات»، مع دخول المركبة يومها السادس على سطح القمر، وذلك بمجرد أن تكون إعادة توليد الطاقة الشمسية غير كافية لتشغيل المركبة.

لكنه أضاف أن المتحكمين في الرحلة ربما يسعون إلى إعادة تشغيل أوديسيوس مجدداً خلال ثلاثة أسابيع، وذلك بمجرد شروق الشمس مجدداً فوق موقع هبوط المركب في المنطقة الواقعة في القطب الجنوبي للقمر.