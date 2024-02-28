إيقاف رونالدو مباراة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر المنافس في الدوري المحلي للمحترفين، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام الشباب يوم الأحد الماضي.

واحتفل رونالدو بفوز فريقه 3-2 على مضيفه الشباب أمام جماهير صاحب الأرض بحركة غير أخلاقية، ليثير التصرف غضب الجماهير التي رددت اسم ليونيل ميسي، الغريم اللدود لقائد البرتغال.

وجرت العادة أن تهتف جماهير الفرق المنافسة للنصر باسم هداف برشلونة السابق والفائز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت اللجنة، عبر موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت، إن نادي الشباب أكمل الإجراءات الشكلية للشكوى، مشيرةً إلى أنها خاطبت رونالدو للرد على ما ورد فيها، وخاطبت الناقل الرسمي للبطولة لتزويدها باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى.

وأكدت اللجنة أن رونالدو خالف المادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، لتقرر إيقافه لمباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وألزمت اللجنة النجم البرتغالي (39 عاماً) بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال سعودي (2666 دولارا أمريكياً) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى 20 ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى، مؤكدةً أن القرار غير قابل للاستئناف.

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