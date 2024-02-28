رئيس كوستاريكا السابق: الإمارات مثال استثنائي وبلد يمتلك رؤية للمستقبل

أكد خوسيه ماريا فيغيريس، الرئيس السابق لكوستاريكا، أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً استثنائياً يمكن للعالم أن يراه ويستفيد من تجربته.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي انطلقت فعالياتها في أبوظبي، اليوم: «إن الإمارات دولة لديها رؤية وخطة واضحة للغاية لما تريد القيام به، وهي تتحرك بسرعة إلى الأمام».

وفيما يخص الاستثمار وآليات تشجيعه، دعا العالم إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية التي باتت مثالاً ملفتاً.

واعتبر الرئيس فيغيريس قمة إنفستوبيا تجمعاً رائعاً ومهماً في عالم الاستثمار، حيث لا يقتصر الحدث على جمع أصحاب رأس المال فقط، بل يجمع القيادات الفكرية لمناقشة الأحداث العالمية وما يمكن أن يبدو عليه المستقبل.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات على مختلف المستويات، إذ قال: «إن الدور القيادي لدولة الإمارات مشجع للغاية في عالم أصبح أكثر انقساماً».

وقال: «لدى هذا البلد رؤية واضحة للغاية تجعله سباقاً وقادراً على استشراف المستقبل ليضع نفسه في عالم الغد»، لافتاً إلى أن وضوح الرؤية هذا يجذب الاستثمار.

وأضاف: «هذا الاستثمار يخلق الثروة ويخلق الفرص للبلاد لمواصلة المضي قدمًا فيما يتعلق بالاقتصاد الجديد».

وقال: «الاقتصاد الجديد هو اقتصاد منخفض الكربون، وقد أصبحت دولة الإمارات رائدة في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة».

وأفاد بأن الدول الأخرى تحتاج إلى خطة، فلا يمكن المضي قدماً في عالم اليوم كدولة إذا لم يكن لديها رؤية وخطة، وبالتالي يمكن الاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الإطار.

وأكد أهمية تضافر الجهود ما بين القطاعين الخاص والحكومي، ليعملا معاً بانسجام لخلق فرص الرفاهية التي يستحقها الناس.

وحول العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا، أكد الرئيس السابق فيغيريس، أنها علاقات جيدة وتتحسن بشكل تصاعدي.

وقال: «هناك قدر هائل يمكننا أن نتعلمه من دولة الإمارات».

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