سوناك: بريطانيا تنزلق إلى حكم الغوغاء

أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس، أن بريطانيا تنزلق نحو حكم الغوغاء، مشيراً إلى أن الشرطة ستبذل المزيد من الجهود لحماية الديمقراطية في البلاد، بعدما أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان.

وقال العديد من المشرعين البريطانيين إن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، وإن بعضهم أصبحوا يشعرون بالخوف على سلامتهم إذا عبَّروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع.

ودخل البرلمان، الأسبوع الماضي، في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات مخيفة ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.

وقال سوناك، في اجتماع مع قادة الشرطة أمس، وفقاً لتصريحات نشرها مكتبه: «هناك إجماع متزايد على أن حكم الغوغاء يحل محل الحكم الديمقراطي، وعلينا جميعاً أن نغيّر ذلك بشكل عاجل».

وأضاف: «لا يمكننا ببساطة أن نسمح بهذا النمط من السلوك العنيف والترهيب المتزايد الذي يهدف، حسب ما هو واضح لأي شخص، إلى قمع النقاش الحر ومنع الممثلين المنتخبين من القيام بعملهم»، واصفاً ذلك بأنه «ببساطة مخالف للديمقراطية».

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