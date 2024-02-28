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بايدن يكشف نتائج الفحص الطبي السنوي

2/28/2024 7:17:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نتائج الفحص الطبي السنوي الذي خضع له في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند أمس.

وأكد بايدن للصحفيين أن النتائج ليست مختلفة عن تلك الخاصة بفحوص العام الماضي، وذلك بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وتستحوذ نتائج الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي محط اهتمام كبير، إذ يسعى بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، للفوز بفترة جديدة في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وكان الأطباء أعلنوا أن بايدن بصحة جيدة ولائق لأداء مهام منصبه بعد الفحص الطبي الذي أجراه العام الماضي.

وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره، وأعلن الأطباء خلوّه من أي أعراض ناجمة عن إصابة طويلة بفيروس كوفيد-19 والوعكة التي لحقت به بسبب الفيروس في 2022.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصاً مكتوباً عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي أجراه الرئيس الديمقراطي.

ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاماً) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

وتبادل المرشحان الاتهام بالتدهور العقلي. وقالت نيكي هيلي (52 عاماً)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة إلى من يتولى رئاسة الولايات المتحدة، مؤكدةً ضرورة أن يخضعا لاختبارات لقياس مستوى الإدراك.

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