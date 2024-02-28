انتشال 6 أشخاص من البحر بعد سقوط مروحية قبالة النرويج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مراكز تنسيق الإنقاذ المشترك في النرويج أن طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في المحيط قبالة ساحل غرب النرويج أمس، مؤكدةً أن جميع من كانوا على متنها انتُشلوا من البحر.
وقال مستشفى جامعة هوكالاند الأكبر في المنطقة إنه استقبل الأشخاص الستة لكن حالتهم الطبية لم تتضح بعد.
وقالت هايدي وولف هايمارك، مديرة شركة بريستو في النرويج، لصحيفة «ستافنجر أفتنبلاد» اليومية إن المروحية مملوكة لشركتها.
وتنقل شركة بريستو النرويج الطاقم من وإلى منصات النفط والغاز في بحر الشمال.
ولم يتضح حتى الآن نوع المروحية التي تعرضت للحادث. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق بعد من شركة بريستو.
وقال مسؤول في خدمة الإنقاذ لقناة تي.في2 إن المنطقة كانت تتعرض لرياح شديدة وقت وقوع الحادث.
وأظهرت بيانات الحركة الجوية أن بضع طائرات إنقاذ هليكوبتر تحلّق بالقرب من جزيرة غربي بيرجن، وهي ثاني أكبر مدينة في النرويج ومركز مزدحم لصناعة النفط والغاز البحرية النرويجية.
وفي 2016، تحطمت مروحية إيرباص من طراز سوبر بوما كانت عائدة من بحر الشمال في نفس المنطقة تقريباً، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 13 شخصاً.
وأدى الحادث إلى تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات الهليكوبتر في صناعة النفط والغاز النرويجية.
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