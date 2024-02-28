انتشال 6 أشخاص من البحر بعد سقوط مروحية قبالة النرويج

أعلنت مراكز تنسيق الإنقاذ المشترك في النرويج أن طائرة هليكوبتر تقل ستة أشخاص تحطمت في المحيط قبالة ساحل غرب النرويج أمس، مؤكدةً أن جميع من كانوا على متنها انتُشلوا من البحر.

وقال مستشفى جامعة هوكالاند الأكبر في المنطقة إنه استقبل الأشخاص الستة لكن حالتهم الطبية لم تتضح بعد.

وقالت هايدي وولف هايمارك، مديرة شركة بريستو في النرويج، لصحيفة «ستافنجر أفتنبلاد» اليومية إن المروحية مملوكة لشركتها.

وتنقل شركة بريستو النرويج الطاقم من وإلى منصات النفط والغاز في بحر الشمال.

ولم يتضح حتى الآن نوع المروحية التي تعرضت للحادث. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق بعد من شركة بريستو.

وقال مسؤول في خدمة الإنقاذ لقناة تي.في2 إن المنطقة كانت تتعرض لرياح شديدة وقت وقوع الحادث.

وأظهرت بيانات الحركة الجوية أن بضع طائرات إنقاذ هليكوبتر تحلّق بالقرب من جزيرة غربي بيرجن، وهي ثاني أكبر مدينة في النرويج ومركز مزدحم لصناعة النفط والغاز البحرية النرويجية.

وفي 2016، تحطمت مروحية إيرباص من طراز سوبر بوما كانت عائدة من بحر الشمال في نفس المنطقة تقريباً، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 13 شخصاً.

وأدى الحادث إلى تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات الهليكوبتر في صناعة النفط والغاز النرويجية.

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