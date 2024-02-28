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أديل تؤجل نشاطاتها بناء على أوامر الأطباء

2/28/2024 7:13:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجبر المرض المغنية العالمية أديل على تأجيل استعراضاتها التي كانت مقررة في لاس فيغاس في شهر مارس المقبل. ونشرت اديل بيانا عبر حسابها على X قالت فيه «للاسف يجب علي التوقف وتعليق حفلاتي في لاس فيغاس» والتي كان يفترض ان تقيمها في عطلات نهاية الأسابيع الخمسة المقبلة.
وقال البيان ان أوامر الأطباء تقول انه ليس لديها خيار سوى الراحة. ونشرت تواريخ الحفلات التي تم تأجيلها إلى مواعيد تعلن لاحقا. وأشارت أديل إلى وعكتها السابقة. وقالت «لم اشف منها بشكل كامل، وهذا اثر على صوتي».
ويأتي هذا التأجيل قبل خمسة أشهر فقط من سلسلة حفلاتها التي يفترض ان تقام في ستاد ميونيخ في اغسطس المقبل.
وأرفقت أديل البيان بتعليق قالت فيه «أحبكم جميعا، سأفتقدكم بجنون، وآسفة على هذا التعطيل».

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