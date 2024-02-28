أديل تؤجل نشاطاتها بناء على أوامر الأطباء

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجبر المرض المغنية العالمية أديل على تأجيل استعراضاتها التي كانت مقررة في لاس فيغاس في شهر مارس المقبل. ونشرت اديل بيانا عبر حسابها على X قالت فيه «للاسف يجب علي التوقف وتعليق حفلاتي في لاس فيغاس» والتي كان يفترض ان تقيمها في عطلات نهاية الأسابيع الخمسة المقبلة.
وقال البيان ان أوامر الأطباء تقول انه ليس لديها خيار سوى الراحة. ونشرت تواريخ الحفلات التي تم تأجيلها إلى مواعيد تعلن لاحقا. وأشارت أديل إلى وعكتها السابقة. وقالت «لم اشف منها بشكل كامل، وهذا اثر على صوتي».
ويأتي هذا التأجيل قبل خمسة أشهر فقط من سلسلة حفلاتها التي يفترض ان تقام في ستاد ميونيخ في اغسطس المقبل.
وأرفقت أديل البيان بتعليق قالت فيه «أحبكم جميعا، سأفتقدكم بجنون، وآسفة على هذا التعطيل».
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