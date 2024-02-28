مقطع مصور وثق سرقة بقي من جاخور

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
شرع رجال مباحث كبد في ضبط 5 أشخاص مجهولين أقدموا على سرقة بقي بالقوة من داخل جاخور في منطقة كبد، فيما قدم كفيل المجني عليه تقريرا طبيا يخص عامل الجاخور إلى جانب مقطع مصور التقط بواسطة كاميرا في جاخور مجاور لمحل الواقعة يظهر الجناة وهم يهربون من موقع الحادث وبدا احدهم يستقل البقي المسروق فيما بقية الجناة وعددهم 4 يستقلون مركبة نوع وانيت.
وقال المبلّغ ان الحارس تعرض للضرب وجرى تكبيله ومن ثم سرق المدعى عليهم البقي.
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