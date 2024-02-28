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صفحة يديدة ومشكلاتنا الأسرية

2/28/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
استعدادا لشهر رمضان المبارك، واصلت إذاعة الكويت تسجيل مسلسلاتها الدرامية التي تبث طوال الشهر الكريم، حيث شهد استديو الدراما أمس الاول تسجيل المسلسل الاذاعي «صفحة يديدة» الذي سيبث عبر اثير اذاعة البرنامج الثاني، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع ومراقب الشؤون البرامجية في البرنامج الثاني الاعلامي ابراهيم ماتقي ورئيس قسم شؤون الممثلين في قطاع الإذاعة الفنان عبدالكريم خليل اسماعيل.
مسلسل «صفحة يديدة» بطولة عبدالرحمن العقل، وحمد مساعد،وباسمة حماده، وعبدالناصر الزاير، وعبير الجندي، وسعود الشويعي، وأسامة المزيعل، وعمر البكر، وكفاح الرجيب، وحسين الرفاعي، وعبدالله العتيبي، وبدر جمال ومجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أنوار التنيب وإخراج محمد الفرج، وتدور أحداثه حول المشاكل الاسرية وكيفية التغلب عليها، وذلك من خلال عائلة «ام عامر» وعائلة «بوفيصل» اللتين ترتبطان بصلة قرابة قوية، حيث يتضح من خلال الاحداث الخلاف الدائم بين العائلتين اللتين تمران بمطبات وعقبات، ولكن بحكمة الابناء ترجع الامور وتقوى صلة القرابة بين العائلتين.

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