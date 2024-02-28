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أبرار بوسيف انتظروني في رمضان

2/28/2024 7:13:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
انتهت الفنانة أبرار بوسيف من تصوير كل مشاهدها الخاصة بتجاربها الفنية لرمضان 2024 والذي من المنتظر أن يشهد تجاربها الأولى كممثلة في عملين، هما «ياسين عبدالملك» و«ملفات منسية» بعد مشاركتها في أعمال سابقة كمساعد مخرج وعلاقات عامة أبرزها «خيوط معازيب» و«مطر صيف» و«سرك الخافي» وغيرها من المسلسلات.
من جانبها، أعربت أبرار عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الدراما الرمضانية لهذا العام، خصوصا أن التجربة جاءت بعد العمل كمساعد مخرج وعلاقات عامة في أعمال سابقة، أتت الفرصة حاليا لإثبات الذات من خلال مسلسلين هما «ياسين عبدالملك» و«ملفات منسية» وهذان العملان سينافسان بقوة في السباق الرمضاني لما يحتويانه من نصوص رائعة ورؤية إخراجية مميزة ومشاركة نجوم كبار.
وأفادت بوسيف بأن مسلسل «ياسين عبدالملك» شكل فرصتها الأولى لتقديم نفسها كممثلة أمام كبار الدراما الكويتية، في مقدمتهم القدير سعد الفرج وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي وفتات سلطان وليالي دهراب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف محمد النشمي وإخراج مناف عبدال، وأتوقع أن العمل سيكون ضمن الأعمال التي ستحصد كماً كبيرا من المشاهدة في رمضان المقبل، وأجسد من خلاله شخصية ستترك إن شاء الله انطباعا جيدا عن المشاهد وستكون بمثابة هوية تعريفية لي.
وعن ثاني الأعمال، ذكرت بوسيف، من خلال حديثها لـ «الأنباء»، أن مسلسل «ملفات منسية» منحني مساحة أكبر لتقديم نفسي من خلال ثنائي رائع جمعني بالفنانة مرام البلوشي، حيث سيكون للثنائي دور كبير في أحداث العمل الذي كتب نصه محمد النشمي ويخرجه مناف عبدال، ويشارك في بطولته خلاف مرام البلوشي، كل من شجون الهاجري وعبدالله بوشهري والنجمة الكوميدية شيماء سيف وغيرهم من النجوم، والعمل يشهد تنقل الأبطال بين أكثر من حقبة زمنية، وتم تنفيذه بطريقة احترافية سيكون لها دور كبير في نجاح المسلسل عند عرضه في رمضان المقبل.
وفيما يتعلق بدعم زوجها المخرج مناف عبدال، قالت بوسيف إن زوجها مناف كان ولا يزال الداعم الأول لها في العمل قبل وبعد الزواج، حيث سبق وأن اجتمعا في العديد من الأعمال أثناء عملها في العلاقات العامة أو كمساعد مخرج، وأن هذا الدعم سيكون أحد أسباب النجاح، خصوصا أن مناف له خبرة كبيرة في أعمال الدراما من خلال سنوات عمل طويلة، وإن شاء الله يستمر هذا الدعم المقدم من زوج لزوجته لحين الوصول إلى النجومية.

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