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عياد الأسلمي طموحي قناة العربية والدخيل مدرستي بالإعلام

2/28/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
يتألق المذيع عياد الأسلمي بتقديم فقراته عبر شبكة «تفتيش» الإلكترونية، حيث انه تميز في الآونة الأخيرة من خلال التقارير التي يقدمها عبر قناة سراة الإلكترونية.
«الأنباء» هاتفت عياد وسألته عن خروجه من قناة «سراة»، حيث قال: «ما في سبب أو خلاف بيني وبين الاخوان، وكل ما في الموضوع ان جاني عرض افضل من خلال شبكة «تفتيش» الإخبارية قبل شهر تقريبا ووافقت وانضممت لهم على طول وكل الشكر لـ «سراة» على كل ما قدموه لي قبل انضمامي لشبكة تفتيش».
وعن طموحه في تقديم البرامج، قال: «طموحي كبير لأني تعبت على نفسي جدا، فأنا معلم لغة عربية، وشهادتي لغة عربية مساند اعلام وأحب اللغة العربية، وأحب البرامج السياسية، وأطمح لأن اقدم برنامجا سياسيا أو ثقافيا على قناة العربية وقناة الحدث، فأنا من مدرسة الإعلامي الكبير تركي الدخيل وهو اللي حببني في نوعية هذه البرامج».
يذكر أن عياد الأسلمي كانت بدايته مع قناة المجلس وتدرب في قناة الراي والوطن من خلال الدورات التلفزيونية، وبعدها قدم في قناة الجهراء اليوم.

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