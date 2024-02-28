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كم يلزمك من الثروة لتكون ضمن أغنى 1% بالعالم؟

2/28/2024 7:13:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت دراسة جديدة أنه يتطلب الأمر الآن ما لا يقل عن 5.8 ملايين دولار للانضمام إلى أغنى 1% من المجتمع في أكبر اقتصاد في العالم ـ الولايات المتحدة ـ أي ما يقرب من 15% أكثر مما كان عليه قبل حوالي 12 شهرا.
وبحسب بحث أجرته شركة «نايت فرانك»، واطلعت عليه «العربية Business»، تحتفظ «موناكو» بالمركز الأول في هذا الإطار، أي الدولة الأكثر صعوبة في العالم لتصبح فيها من بين أغنى 1% بقيمة 12.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.2% عن العام السابق، بينما يحتاج المرء في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 8 ملايين دولار لدخول القائمة، وفقا لتقرير الثروة لعام 2024.
وتؤكد النتائج كيف أن الأسواق المنتعشة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تعمل على توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في موناكو نحو 240 ألف دولار، أي أكثر من 900 مرة من الناتج المحلي الإجمالي في بوروندي في شرق افريقيا، وفقا لبيانات البنك الدولي.
لقد ألحقت الحرب في أوكرانيا عام 2022 الضرر بالاقتصاد العالمي الذي كان يتعافى للتو من الوباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وفي حين تسبب ذلك في مشاكل في جميع أنحاء العالم، فإن الدول الفقيرة التي يتعين عليها استيراد هذه السلع تضررت بشكل خاص مع زيادة تكاليف الاقتراض.
وأضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم المجمعة في 2023، حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك القدر الأكبر، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.
وقالت «نايت فرانك» في تقريرها «تؤكد النتائج التي توصلنا إليها الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروة بين البلدان». «نتوقع تركيزا أكبر في السياسات على مكان وجود الثروة، وكيفية توزيعها عبر الاقتصادات، وكيف يمكن للحكومات فرض الضرائب عليها وتشجيع نموها».

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