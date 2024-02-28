الرشيدي لـ الأنباء دراسة لتخصيص أراض لإنشاء مساكن للهيئة التمريضية والفنية

زيادة المواقع الاستثمارية في الوزارة وطرح مزايدات استثمار أخرى لـ «الخاص«



أكد مدير إدارة الخدمات العامة في وزارة الصحة د.محسن الرشيدي لـ«الأنباء» وجود دراسة على المدى البعيد لتخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء مساكن للهيئة التمريضية والفنية بديلة عن المساكن المستأجرة.

وقال ان إدارة الخدمات العامة التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الصحة من مهامها توفير السكن للهيئة التمريضية والفنية وكذلك حماية وحراسة والبحث عن الفرص الاستثمار والزراعة التجميلية بمرافق الوزارة.

وأضاف ان مراقبة الزراعة تقوم بمجهود كبير في تجميل وزراعة المرافق الصحية التابعة للوزارة بهدف ظهورها بمظهر جمالي يليق بواجهات الدولة، كذلك تملك الحدائق في المستشفيات تأثيرات إيجابية تنعكس علي المرضى، وقمنا مؤخرا بتدشين حملة للتشجير بتوجيهات وزير الصحة والوكيل المساعد لشؤون الخدمات.

وفيما يخص الاستثمار، قال ان الوزارة تعمل جاهدة على البحث عن أماكن يمكن استثمارها في المرافق الصحية أو ديوان عام الوزارة عن طريق طرح مزايدات لزيادة إيرادات الدولة حسب توصيات مجلس الوزراء.

وحول الاستثمارات التي يعمل عليها، قال الرشيدي ان الاستثمارات المطلوبة في وزارة الصحة حسب القرار الوزاري ممثلة في «مكائن المواد الغذائية والمرطبات والقهوة سريعة التحضير والكافيتريا واجهزة السحب الالي والبقالات و«الكوفي شوب» ومحلات الطباعة والتصوير ومستلزمات الاسنان... إلخ.

وخلال العام 2023 بلغت قيمة الايرادات من هذه الاستثمارات ما يقارب اكثر من مليوني دينار، كما بلغت منذ العام 2024 حتى اليوم 5 ملايين دينار بعد توقيع عقود جديدة.

وفيما يتعلق بشركات الأمن والحراسة، قال نقوم بالتعاقد مع أفضل شركات الامن والحراسة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة لحماية وحراسة المنشآت الصحية، حيث تم إدراج العمالة الوطنية في عقود الأمن والحراسة لخلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

وحول مساكن الهيئة التمريضية وهل هناك توجه لإنشاء مساكن جديدة، قال نعم، هناك دراسة جار العمل عليها لتخصيص أراض لإنشاء مساكن للهيئة التمريضية والفنية بديلة عن المساكن المستأجرة وجار اخذ موافقات بهذا الشأن.

كما أكد العمل على زيادة المواقع الاستثمارية في الوزارة وطرح مزايدات استثمار مواقع للقطاع الخاص، وذلك لتعظيم المدخول الناتج عن الاستثمارات.

