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تخصيص المواقع الدائمة أو المؤقتة للجهات الحكومية

2/28/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أكدت الإدارة القانونية في البلدية عدم جواز تخصيص مواقع مؤقتة أو دائمة للجهات الاعتبارية وأن التخصيص يكون بناء على طلب من الجهات الحكومية.
وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في رده على اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية في كل منطقة سكنية، والذي ستبحثه لجنة حولي اليوم:
تمت دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني - لجنة الموافقات التنظيمية - والتي رأت أنه يجب الالتزام بالرأي القانوني الوارد بكتاب الإدارة القانونية في 17/1/2014 والذي ينص على «عدم جواز النظر في الطلب المقدم من أصحاب العلاقة (الاتحاد الكويتي للمزارعين) ولا يحق للبلدية أن تخصص موقعا جديدا باعتبار ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع للجهات الحكومية فقط»، وكتابهم والذي ينص على انه «الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية والذي يندرج ضمن اتحادات أصحاب الأعمال وليست من جمعيات النفع العام، ومن ثم يعتبر من قبيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة ويخضع النظر في هذا الطلب لأحكام القانون رقم 105/80 بشأن أملاك الدولة والذي يبين الأسس والقواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتأجير أملاك الدولة، وترتيبا على ذلك نرى عدم جواز تخصيص أي موقع له من أراضي الدولة باعتبار ان البلدية تقوم بتخصيص المواقع للوزارات والهيئات الحكومية فقط». وعليه تمت إفادة المدير العام بقرار لجنة الموافقات التنظيمية.
وخاطب مدير عام البلدية رئيس المجلس البلدي بمضمون كتاب قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.
وتم عرض الموضوع بالاجتماع الثالث للجنة الفنية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 والذي أوصى بإعادته الى الجهاز لتحديث الرد.
وتمت دراسة الموضوع من قبل إدارة التنظيم العمراني - لجنة الموافقات التنظيمية - والتي رأت باجتماعها انه يجب مخاطبة الإدارة القانونية نحو مدى إمكانية تخصيص موقع بكل منطقة سكنية بشكل مؤقت لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية لإقامة مهرجان المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية وذلك في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية أبريل من كل عام لعرض المنتجات الوطنية.
وبناء على التوصية السابقة تمت مخاطبة الإدارة القانونية التي أفادت بالآتي:
تنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على ان:
يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.
النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته أو توصياته بشأنها.
تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
وبناء على ما تقدم فإن المجلس البلدي يختص بتحديد استعمالات الأراضي وتخصيص المواقع سواء كان التخصيص دائما أو مؤقتا، ويقتصر تخصيص المواقع من قبل البلدية على الجهات الحكومية دون غيرها.
وحيث إن اتحاد الجمعيات التعاونية ليس من ضمن الجهات الحكومية التي يتم التخصيص لها من قبل البلدية بل يتم التخصيص من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليه.
وحيث الثابت أن طلب تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية ليس معروضا من قبل الجهة المشرفة وكان المقرر ان المجلس البلدي في مجال اختصاصه لتحديد المواقع يعنى فقط بالمشاريع العامة التي تدخل في إطار الخطة العامة للدولة المرتبطة تقديما وتنظيما من الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الإدارة القانونية عند رأيها السابق بأن بحث تخصيص المواقع دائمة او مؤقتة يكون بناء على طلب الجهات الحكومية.
تم عرض الموضوع على اللجنة التي قررت:
مخاطبة الإدارة القانونية نحو مدى إمكانية تخصيص موقع بكل منطقة سكنية بشكل مؤقت لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية لإقامة مهرجان المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، وذلك في الفترة من بداية شهر سبتمبر حتى نهاية ابريل من كل عام لعرض المنتجات الوطنية.
وعليه نرفع لكم رأي الإدارة القانونية «بعدم جواز التخصيص للجهات الاعتبارية» لاتخاذ ما يلزم.

MENAFN28022024000130011022ID1107914077

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