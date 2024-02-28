عبدالعزيز الطشه لـ الأنباء 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية واحدة للقطاع الأهلي و3 للمستشفيات الحكومية



افتتاح محطة معالجة نفايات جديدة لمواكبة التوسعات بمرافق الوزارة قريباً

توجّه لإنشاء استراحات خارجية مخصصة للزوار ومرافقي المرضى في المستشفيات

خطط لتطبيق التزامات الوزارة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات لـ 2040 لدينا مساع لترشيد المصاريف وتعظيم العائد الاستثماري وإدراج «الميكنة» في العقود ذات الكثافة

عبدالكريم العبدالله

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات في وزارة الصحة م.عبدالعزيز الطشه وجود 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية إحداها مخصصة للقطاع الطبي الأهلي، والبقية للمستشفيات الحكومية، لافتا إلى افتتاح محطة جديدة قريبا لمواكبة التوسعات بمرافق الوزارة.

وأشار م.الطشه في حوار مع «الأنباء» إلى أهمية حملة «التشجير» لتوفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة.

وقال ان لدى القطاع خططا واستراتيجيات عديدة نسعى من خلالها إلى تطوير نظام إدارة فعال وواضح يعمل على تعزيز كفاءة العمل للقطاع بمهام ومسؤوليات واضحة لدى جميع الموظفين في جميع المستويات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية، حدثنا عن قطاع الخدمات ومما يتكون؟

٭ قطاع الخدمات في وزارة الصحة يتكون من إدارتين «إدارة الخدمات العامة ـ إدارة الخدمات الفندقية»، وفيما يخص إدارة الخدمات العامة، فهي تضم 3 مراقبات هي «الخدمات الهاتفية والامن ـ مراقبة الاسكان ـ مراقبة الزراعة»، وكل منها تضم أقساما وشعبا مختلفة، أما إدارة الخدمات الفندقية فهي تضم 3 مراقبات أيضا، وهي «مراقبة متابعة تنفيذ عقود معالجة النفايات والمتابعة والتدريب ـ مراقبة تنفيذ عقود التنظيف ـ مراقبة الغسيل المركزي»، وكل منها أيضا تضم أقساما وشعبا مختلفة.

حدثنا عن خطة واستراتيجية قطاع الخدمات؟

٭ لدينــــــا خطــــــــط واستراتيجيات عديدة نسعى من خلالها إلى تطوير نظام إدارة فعال وواضح يعمل على تعزيز كفاءة العمل للقطاع بمهام ومسؤوليات واضحة لدى جميع الموظفين في جميع المستويات مما يقلل من المعوقات أثناء تأدية المهام مع ضمان جودة الخدمة وتحقيق أهداف التطور المرجوة بالتزامن مع رؤية كويت جديدة والاستراتيجيات الوطنية المطروحة.

كما أن لدينا مساعي لترشيد المصاريف في عقود القطاع وتعظيم العائد الاستثماري من خلال إعادة صياغة الشروط الخاصة في العقود المدرجة لضمان الحصول على أفضل سعر من المنافسين وإدراج «الميكنة» في العقود ذات الكثافة العمالية العالية لتقليص عدد العمالة في العقود المستقبلية قدر الامكان، وتطوير المواقع الاستثمارية وإضافة مواقع جديدة لضمان أعلى قيمة استثمارية للمواقع.

كما أن لدينا خططا في تطبيق التزامات الوزارة في الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في الكويت العام 2040 من خلال العمل على توفير المواقع اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة بالاستراتيجية والعمل على توفير المخصصات المالية الكافية لتنفيذ المشاريع.

كما نسعى إلى تفعيل المتابعة والرصد المستمر للحد من وجود أي ظواهر سلبية في آليات العمل.

دشنتم مؤخرا حملة تجميلية للمرافق الصحية في الوزارة.. حدثنا عن هذه الحملة؟

٭ الحملة جاءت بتوجيهات من وزير الصحة بهدف توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة، وتخضير وتشجير الساحات الخارجية للمرافق الصحية، في ظل ما تشير إليه نتائج البحوث العلمية من أهمية المساحات الخضراء وتأثيرها الإيجابي على جسم الإنسان وصحته وحالته النفسية.

كما أن هذه الحملة مهمة في دمج المساحات الخضراء في تصميم مباني المرافق الصحية وخلق توازن بين الطبيعة والهندسة المعمارية بما يساهم في تعزيز الانسجام البيئي والصحي، فهما وجهان لعملة واحدة.

وتشمل الحملة تشجير محيط المرافق الصحية، وتشجير الساحــــــات الخارجية لديوان عام الوزارة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومختلف المستشفيات، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

ونؤكد على أن خطة العمل في الحملة تتكون من 3 مراحل، الأولى تنظيف الساحات ومحيط المرافق الصحية، أما الثانية، فهي تمهيد تربة مسطحات الزراعة والقيام بالتقسيمات اللازمة لها وبالنسبة للثالثة والنهائية فهي تشمل البدء في مرحلة الزراعة والتشجير.

سمعنا عن وجود توجه لإنشاء استراحات خارجية للزوار في جميع المستشفيات.

٭ نعم، هناك توجه لإنشاء استراحات خارجية في جميع المستشفيات مخصصة للزوار ومرافقي المرضى، تكون ملاصقة لمبنى المستشفى، وتضم منظرا جماليا، حيث سيتم البدء فيها بمستشفيات «الاميري وجابر الأحمد» في المرحلة الاولى ومن ثم في بقية المستشفيات.

وبالعودة إلى استثمار المواقع.. هل يوجد في الوزارة مواقع لاستثمارها؟

٭ لدينا لائحة للاستثمار، وتم عمل مزايدات على أكثر المواقع في المستشفيات والمراكز الصحية كما أن هناك توجها لمخاطبة الجهات المعنية في الدولة للموافقة على استثمار مواقع في مبنى وزارة الصحة، وذلك بهدف إلى زيادة إيرادات الدولة تنفيذا لتوجه مجلس الوزراء لزيادة الإيرادات وتقليل المصاريف.

ماذا عن محطات معالجة النفايات الطبية؟

٭ لدينا 4 محطات لمعالجة النفايات الطبية، موزعة على 3 محطات مخصصة للمستشفيات الحكومية، ومحطة واحدة مخصصة للقطاع الطبي الأهلي.

وقريبا افتتاح محطة جديدة لمواكبة افتتاح المستشفيات الجديدة التابعة لوزارة الصحة.

وهل هذه المحطات تكفي الكم الهائل من النفايات الطبية؟

٭ نعم، هي كافية في الوقت الحالي، علما بأنه تمت الموافقة من قبل بلدية الكويت على تخصيص أرض ضمن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لصالح وزارة الصحة لتكون أرضا مخصصة لموقع محطة لمعالجة النفايات الطبية.

هل تتسلمون شكاوى واقتراحات المرضى والمراجعين في حال وجود تقصير في عقود الخدمات مثل عقود التنظيف والغسيل والزراعة والحراسة وغيرها؟

٭ نعم، نستقبل جميع الملاحظات والاقتراحات والشكاوى عن طريق برنامج «سهل» ونعمل على حلها واتخاذ اجراءات مشددة على الشركات القائمة على هذه الخدمات في حال وجود أي تقصير.

كلمة أخيرة.

٭ نشكر وزير الصحة د.أحمد العوضي على دعمه اللامحدود لقطاع الخدمات وتذليل كافة العقبات أمامنا للمضي في الارتقاء بالخدمة المطلوبة.

رقابة مشددة

أفاد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بوزارة الصحة بوجود رقابة مشددة على جميع عقود الخدمات (الغسيل والتنظيف والحراسة والزراعة ومعالجة النفايات الطبية)، مشيرا إلى القيام بجولات تفتيشية مستمرة على جميع المرافق التابعة للوزارة لضمان سير وسلامة العمل حسب شروط العقد.