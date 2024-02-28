الأشغال 24 2 مليون دينار تكلفة عقد توسعة محطة تنقية كبد

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة ابرمت عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ اعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية والاعمال المكملة لها مع احدى شركات التجارة العامة والمقاولات بقيمة 24.2 مليون دينار.
وأضافت المصادر ان مدة هذا العقد حوالي 1825 يوما، مشيرة إلى ان الشركة من المقرر ان تقوم بتنفيذ أعمال العقد وفقا للشروط والجدول الزمني الموضوع لأعمال التوسعة.
ولفتت المصادر إلى ان العقد يهدف إلى زيادة كميات تدفق مياه الصرف الواردة للمحطة، البالغة 90 ألف متر مكعب، لتصل إلى 270 ألف متر مكعب يوميا، ولرفع كميات المياه المعالجة الثلاثية والرباعية المنتجة بالمحطة واستغلالها في المشاريع والزراعات الإنتاجية المختلفة. وتسعى وزارة الاشغال إلى استخدام أفضل تقنيات المعالجة العالمية في أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد للمحافظة على البيئة، واستغلال المياه بالشكل الأمثل كإحدى الثروات التي تدعم الزراعات والمشاريع الأخرى.
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