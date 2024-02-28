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طوارئ المستشفيات استقبلت 28 985 حالة والمستوصفات 79 412 مراجعا خلال الأعياد

2/28/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تواصل جهود المنشآت الصحية على الدوام، وبمتابعة دائمة من وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن الحالات التي تعاملت معها بعض المنشآت الصحية العلاجية المناوبة خلال عطلة الاحتفال بالأعياد الوطنية، على مستوى المستشفيات العامة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، والطوارئ الطبية.
وأوضح د.السند أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق الصحية في البلاد قد استقبلت 79.412 مراجعا فقط خلال عطلة الاحتفال بالأعياد الوطنية، موزعين بواقع 11322 مراجعا لمراكز منطقة حولي الصحية، و14455 مراجعا لمراكز منطقة الفروانية الصحية، و10824 مراجعا لمراكز منطقة العاصمة الصحية، فيما بلغ مراجعو مراكز منطقة مبارك الكبير الصحية 5237 ألفا، و22837 مراجعا لمراكز منطقة الأحمدي الصحية، و14737 مراجعا لمراكز منطقة الجهراء الصحية.
وفي السياق ذاته، أوضح د.السند أن أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة ومركز صباح الأحمد للطوارئ، قد قدمت الرعاية الصحية اللازمة إلى نحو 28985 حالة خلال ذات فترة العطلة، حيث بلغ معدل زيارات قسم الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير 4991 مراجعا، و2401 لقسم طوارئ المستشفى الأميري، و4433 لقسم طوارئ مستشفى العدان، و4760 لقسم طوارئ مستشفى الفروانية، و4681 لقسم طوارئ مستشفى الجهراء، و2529 مراجعا لقسم طوارئ مستشفى الصباح، و2000 مراجع لقسم طوارئ مستشفى جابر، و3190 مراجعا لمركز صباح الأحمد للطوارئ. وفي إطار هذه الجهود، أشار د.السند إلى أن إدارة الطوارئ الطبية قد تلقت 1724 بلاغا عبر غرف العمليات ومركز الاتصالات، فيما بلغ عدد الحالات المرضية المنقولة عبر سيارات الإسعاف 1223 حالة.

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