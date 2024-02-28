السفيرة البريطانية الجنود البريطانيون تعلموا من نظرائهم الكويتيين كيفية التعامل مع الأجواء الحارة

الشيخة هالة البدر: العلاقات الدفاعية الكويتية ـ البريطانية متينة وبريطانيا أظهرت مدى التزامها بأمن الكويت عام 1961



أسامة دياب

أكدت الشيخة هالة البدر قوة ومتانة العلاقات الدفاعية الكويتية - البريطانية، مستشهدة بدور الجيش البريطاني خلال أزمة 1961 عندما حاول الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم أن يغزو الكويت.

وأوضحت، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المعرض الشخصي للباحث الكويتي عيسى عبدالرسول دشتي بعنوان التعاون الدفاعي الكويتي ـ البريطاني لأزمة 1961، أن بريطانيا أظهرت مدى التزامها بأمن الكويت، حيث أرسلت نحو 5000 جندي بريطاني آنذاك لحماية الكويت والذين بقوا على أهبة الاستعداد خلال أشهر الصيف.

وأشارت إلى أن معرض التعاون الدفاعي البريطاني - الكويتي لأزمة عام 1961 تضمن صورا نادرة تظهر تعاون الجيشين الكويتي والبريطاني لحماية الحدود الشمالية ومساعدة المتطوعين الكويتيين في الامدادات للجيشين، اضافة إلى مشاركة شيوخ من الاسرة الحاكمة في هذه الحرب من بينهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ووالدها الشيخ بدر محمد الأحمد الصباح.

بدورها، أشادت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بمجموعة الصور الفوتوغرافية التي يحتويها المعرض الشخصي للباحث الكويتي عيسى عبد الرسول دشتي بعنوان التعاون الدفاعي الكويتي ـ البريطاني لأزمة 1961، لافتة إلى ان الصور تظهر التعاون الوثيق بين القوات البريطانية والمتطوعين الكويتيين في مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ الكويت في عام 1961.

وأضافت لويس: لسوء الحظ لقي 4 جنود بريطانيين مصرعهم خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات البريطانية لتأمين الكويت operation Vantage وكل عام نتذكر هؤلاء الجنود ونحيي ذكراهم هنا في الكويت.

ولفتت إلى أن الصور تظهر أيضا صعوبة الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العالية في الصيف وكيف تعلم الجنود البريطانيون من نظرائهم الكويتيين كيفية التعامل مع الأجواء الحارة.

من جهته، قال الباحث الكويتي عيسى عبدالرسول دشتي إن معرضه الشخصي الذي يحمل عنوان التعاون الدفاعي الكويتي ـ البريطاني لأزمة 1961 يضم 35 صورة أصلية تعرض للمرة الأولى توثق التعاون الدفاعي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الكويت خلال الأزمة الحدودية بين العراق والكويت في عام 1961 والادعاءات الباطلة للرئيس العراقي آن ذاك عبدالكريم قاسم.

وتابع: كنت محظوظا في اني قمت بتجميع وشراء هذه الصور من بعض الاراشيف والمازادات ومحلات الانتيكات في بريطانيا، لافتا إلى أن معظم الصور تظهر التنسيق والتعاون بين القوات البريطانية والمتطوعين الكويتيين، كما توجد مجموعة صور أخرى تبين مدى الاستجابة السريعة للمملكة المتحدة للعودة إلى الكويت والدفاع عنها بقرابة الـ 5000 جندي والبارجات الحربية والقوة الجوية والكوماندوز والذين تمركزوا على الحدود الشمالية وتحملوا أشهر الصيف الحارة.

وأضاف أن احدى الصور تظهر معاناتهم مع حرارة الصيف مما أدى إلى أن عددا منهم لقي حتفه بسبب حرارة الجو والتي لم يعتادوا عليها.

وشدد على أن موقف بريطانيا موقف كبير وشجاع يعكس الإخلاص والتعاون الوثيق في العلاقات الثنائية، موضحا أن العلاقات الكويتية ـ البريطانية أكبر من كونها اتفاقيات ثنائية.

وأشار إلى ان المعرض يحوي عددا من الصور النادرة التي تظهر مشاركة الأسرة الحاكمة في الدفاع عن الكويت مثل صور سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وصور اخرى جميلة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشيخ بدر محمد الأحمد.

وأضاف: كما توثق الصور كتائب الاستطلاع البريطانية التي كانت تجوب الحدود الشمالية والنصب التذكاري الذي قام بنحته الجنود البريطانيون بالقرب من منطقة الصبية.

وتوجه بالشكر للشيخة هالة البدر والسفيرة البريطانية بليندا لويس ومكتبة الكويت الوطنية وعلى رأسها سهام الدواس على دعمهم الدائم لعرض جوانب مختلفة من العلاقات الكويتية ـ البريطانية.