الداخلية وقف الإجازات والتصاريح حتى إشعار آخر

الداخلية وقف الإجازات والتصاريح حتى إشعار آخر
التاريخ
2/28/2024 7:13:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أمير زكي
قررت وزارة الداخلية وقف جميع أنواع الإجازات والتصاريح السنوية أو الإدارية لعموم منتسبي أجهزة الوزارة العسكريين اعتبارا من أمس الأربعاء 28 الجاري حتى صدور أوامر بخصوصه، على أن يتمتع بإجازته كل من تم تسجيلها بنظام شؤون القوة قبل أمس الأربعاء.
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