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الداخلية وقف الإجازات والتصاريح حتى إشعار آخر

2/28/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمير زكي
قررت وزارة الداخلية وقف جميع أنواع الإجازات والتصاريح السنوية أو الإدارية لعموم منتسبي أجهزة الوزارة العسكريين اعتبارا من أمس الأربعاء 28 الجاري حتى صدور أوامر بخصوصه، على أن يتمتع بإجازته كل من تم تسجيلها بنظام شؤون القوة قبل أمس الأربعاء.

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