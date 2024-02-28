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الوسطاء يسابقون الزمن للهدنة والمجاعة لا مفر منها في غزة

2/28/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسابق الوسطاء الدوليون الزمن للوصول إلى صفقة تبادل محتجزين ووقف إطلاق النار قبيل شهر رمضان، فيما تواصل إسرائيل القصف والتدمير، وسط تحذيرات أممية من مجاعة باتت أمرا واقعا في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إن الوسطاء المصريين والقطريين أكدوا أن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل العاشر من شهر مارس المقبل، مشيرة إلى ان الوسيطين أبلغا الولايات المتحدة بهذه المعلومات، وأكدا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان.
في سياق متصل، تثير الظروف التي يعيشها أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة قلقا دوليا متزايدا رغم الآمال في التوصل إلى هدنة محتملة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مجددا أمس قطاع غزة، وخلفت الحرب نحو 30 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وتهدد السكان بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وحذرت الأمم المتحدة من «مجاعة واسعة النطاق لا مفر منها تقريبا» في غزة، خصوصا في الشمال حيث أصبحت المجاعة «وشيكة».
وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو أمام مجلس الأمن الدولي «ما لم يحدث أي تغيير فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة.. علينا أن نثابر ونتحمل مسؤولياتنا حتى لا يحدث ذلك أمام أعيننا». وتحدث راميش راجاسينغهام متحدثا باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، عن تفش للمجاعة «لا يمكن تجنبه تقريبا».
وقال «نحن في نهاية شهر فبراير، ويوجد ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة. ويعاني واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية في شمال غزة من سوء التغذية الحاد والهزال».
وأضاف «عمليا، يعتمد جميع سكان غزة تقريبا على المساعدات الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة»، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك «نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات».
وقال، في تصريحات صحافية، نسعى لوقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات، مؤكدا أنه لا مصلحة لأحد في وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ثم العودة للقتال وعدم الإفراج عن الرهائن.
وأضاف أن «سكان غزة يعانون، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات التي يحتاجون إليها، يجب أن نستغل الزخم من هذه المأساة المروعة في غزة لوضع حد لهذا الصراع على أساس حل الدولتين».
من جانبه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في كلمة له بثتها قناة الجزيرة- جميع الأطراف للمبادرة بكسر ما أسماها مؤامرة التجويع في غزة، محذرا الاحتلال من الهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف هنية أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع ما شهدته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة، وأن جيشه «يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها».
كما حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، من أن «ما عجزتا عن فرضه في الميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة».
ميدانيا، لم يهدأ القصف الإسرائيلي مستهدفا مرة أخرى حي الزيتون في مدينة غزة حيث دار قتال في الشوارع، وفق مصادر حماس وشهود، وخان يونس ورفح في الجنوب، بحسب ما أفادت «فرانس برس».
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، قتل 91 شخصا على الأقل في القصف بمناطق مختلفة من القطاع المحاصر ليل أمس الأول.
وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في خان يونس التي تحولت إلى ركام، فيما يستعد لهجوم بري في رفح الواقعة على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب وحيث يتكدس وفقا للأمم المتحدة، نحو مليون ونصف المليون فلسطيني معظمهم من النازحين، محاصرين في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
وقتل ضابطان إسرائيليان وأصيب سبعة جنود بجروح أمس خلال معارك في قطاع غزة، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية العامة.
وقالت الإذاعة إن ضابطين من لواء غفعاتي قتلا وأصيب سبعة جنود بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم إلى أكثر من 580، وفقا للإذاعة.
وأشارت إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها البرية في أنحاء قطاع غزة مدعومة بقصف جوي وبحري وتدمر البنى التحتية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لاسيما الأنفاق ويتم القضاء على «خلايا إرهابية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة».
إلى ذلك، أفادت الإذاعة بأن الجيش حث سكان بعض الأحياء في مناطق القطاع على مغادرة منازلهم والانتقال إلى المناطق الآمنة التي حددها مسبقا في جنوب القطاع.
يأتي ذلك فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جلسة تقييم خاصة في قيادة منطقة المركز استعدادا لشهر رمضان الذي يحل بعد أيام، بحسب الإذاعة.
وقال غالانت إنه «في إسرائيل باتوا يرصدون انشغالا متزايدا لإيران وحزب الله وحماس بتحويل شهر رمضان إلى مرحلة ثانية من هجوم السابع من أكتوبر ولإشعال المنطقة».

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