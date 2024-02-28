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بصمة التربية تجريبية

2/28/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان - عبدالعزيز الفضلي
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أنه سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما سيتم صرف المساعدات الاجتماعية لشهر أبريل المقبل قبل حلول عيد الفطر السعيد. وأكد الشيخ فراس السعود، في تصريح للصحافيين خلال افتتاحه وحدة غرب عبدالله المبارك B التابعة لإدارة الرعاية الأسرية لقطاع التنمية الاجتماعية، حرص «الشؤون» على دعم ورعاية وخدمة الأسر الكويتية التي تتلقى المساعدات الاجتماعية والتوسع في هذه الوحدات التي تلعب دورا مهما وحيويا
بالمجتمع.من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، أن بصمة العاملين بالمدارس مازالت بمرحلتها التجريبية ولن تطبق بشكل فعلي إلا بعد معالجة كل المشاكل الفنية والإدارية قبل ربطها بالنظم المتكاملة.
وأضافت الحمدان، خلال اجتماع عقدته مع قيادات التربية، أنه سيتم إعداد الميدان التربوي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الفعلي للبصمة من خلال عمل دورات تدريبية وندوات توعوية حول آلية تطبيقها وشرح النظم واللوائح الخاصة بها مع العمل على إعداد دليل إرشادي يوضح كل التنظيمات الإدارية، وذلك لتوحيد إجراءات تطبيقها بكل المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تربوية، جاذبة للمعلمين والهيئة الإدارية، مما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.

  • «التربية»: تطبيق بصمة العاملين في المدارس بشكل فعلي بعد معالجة جميع المشاكل الفنية والإدارية
  • بالفيديو.. وزير الشؤون: صرف المساعدات الاجتماعية لشهري مارس وأبريل قبل رمضان وعيد الفطر

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