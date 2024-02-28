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الاحتلال يعلن انتهاء مهمة مشتركة مع 5 دول لإسقاط صناديق مساعدات بغزة

2/28/2024 7:08:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "إسرائيل" اليوم الأربعاء، انتهاء ما وصفتها بـ "العملية الإنسانية" المشتركة مع خمس دول (الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، الأردن، الإمارات)، لإسقاط 160 صندوقًا من المواد الغذائية والطبية في 17 نقطة على ساحل جنوب قطاع غزة.

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