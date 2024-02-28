الاحتلال يعلن انتهاء مهمة مشتركة مع 5 دول لإسقاط صناديق مساعدات بغزة

الاحتلال يعلن انتهاء مهمة مشتركة مع 5 دول لإسقاط صناديق مساعدات بغزة
التاريخ
2/28/2024 7:08:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "إسرائيل" اليوم الأربعاء، انتهاء ما وصفتها بـ "العملية الإنسانية" المشتركة مع خمس دول (الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، الأردن، الإمارات)، لإسقاط 160 صندوقًا من المواد الغذائية والطبية في 17 نقطة على ساحل جنوب قطاع غزة.
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