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بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيح حول أنباء سحب صلاحياته

2/28/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن صمته عقب انتشار خبر سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى.
وفي تدوينة على منصة "X" طلب بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.

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