بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيح حول أنباء سحب صلاحياته

بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيح حول أنباء سحب صلاحياته
التاريخ
2/28/2024 7:08:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن صمته عقب انتشار خبر سحب كابينيت الحرب الإسرائيلي الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى.
وفي تدوينة على منصة "X" طلب بن غفير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.
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