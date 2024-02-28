بعد ساعات من اختفائه العثور على طفل مقتولاً بعمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة جنوب عمان مساء اليوم يُفيد بفقدان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمنطقة ناعور، إذ تم العثور عليه مقتولاً بعد تعرّضه للخنق من قبل مجهول .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة جنوب عمان تمكنوا وخلال مُدّة قصيرة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
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