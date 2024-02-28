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حماس: نخوض معركة تفاوضية شرسة

2/28/2024 7:08:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، محمد نزال، مساء الأربعاء، "أن المفاوضات جارية، ولا يمكن القول إنه جرى التوصل إلى اتفاق على ورقة باريس 2".
وأضاف نزال، "أن الورقة التي صدرت عن اجتماع باريس2 تنص على إدخال المساعدات إلى غزة، ولم تعتمد بعد".
وأكد، "أن الحركة ئتخوض معركة تفاوضية شرسة تشبه المعركة العسكرية"

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