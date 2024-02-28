حماس: نخوض معركة تفاوضية شرسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، محمد نزال، مساء الأربعاء، "أن المفاوضات جارية، ولا يمكن القول إنه جرى التوصل إلى اتفاق على ورقة باريس 2".
وأضاف نزال، "أن الورقة التي صدرت عن اجتماع باريس2 تنص على إدخال المساعدات إلى غزة، ولم تعتمد بعد".
وأكد، "أن الحركة ئتخوض معركة تفاوضية شرسة تشبه المعركة العسكرية"
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