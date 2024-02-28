الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أنعم جلالة الملك جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العقبة، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.



جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة، اليوم الأربعاء.



وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:



-شركة الموانئ الصناعية الأردنية، وتسلمها محمد الذنيبات.

- واحة أيلة، وتسلمها خالد صبيح المصري.

- موسى سلامة عيد العمارين.

- أنس أحمد جعفر القرالة.

- روديكا إلينا بون عثامنة.

- مصانع كلاسيك فاشن، وتسلمها سنال كومار.

- شركة أوربيت لصناعات الألمنيوم، وتسلمها حسان دعبول.

- شركة سندباد للنقل البحري، وتسلمها ثائر درويش.

- الفريق الأزرق، وتسلمها علاء الحساسين.

- مدينة العقبة الصناعية الدولية، وتسلمها مأمون القسوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة العقبة الصناعية الدولية.

- لجنة رياضة الهجن الأردنية، وتسلمها علي المسامرة العقيلات، رئيس اللجنة.

- فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية، وتسلمها رئيس الفرقة عماد الكباريتي.

- جمعية وادي عربة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وتسلمها رئيس الجمعية حمود السعيديين.

- شركة ميناء حاويات العقبة، وتسلمها هندريك نيجوف.

- نادي اليخوت الملكي، وتسلمها سليم الفرخ.

- شركة تطوير العقبة، وتسلمها حسين الصفدي.

- الشويخ مول/ العقبة، وتسلمها زياد الشويخ.

- الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وتسلمها محمد عبد صالح المغربي، رئيس نادي الرياضات البحرية.

- إياد خليل محمد أبو خرمة، مؤسس ومالك مدينة العقبة الرقمية.

- نادية علي هليل الخضيرات.

- تامر ناصر بهاء الدين بسيسو.

- الطبيب مروان علي مصطفى شريم.

- حنان عزمي أبو عثمان.

- مجموعة موانئ أبوظبي، وتسلمها أحمد المطوع.

- مشروع صحارى فورست، وتسلمها لارس ميرين.