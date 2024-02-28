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الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، أكد خلاله الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في ‫غزة‬، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها وخاصة بعد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لسنغافورة شهر كانون الثاني الماضي.
وحذر الصفدي من استمرار العدوان على غزة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.

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