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الكشف عن موعد توقيع الهدنة في غزة

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين المقاومة الفلسطينية حماس و"إسرائيل" أكدوا أن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل العاشر من شهر آذار المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن الوسيطين أبلغا الولايات المتحدة بهذه المعلومات، وأكدا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان.

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