الكشف عن موعد توقيع الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين المقاومة الفلسطينية حماس و"إسرائيل" أكدوا أن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل العاشر من شهر آذار المقبل.
وأشارت الهيئة إلى أن الوسيطين أبلغا الولايات المتحدة بهذه المعلومات، وأكدا أن التوقيع سيكون قبل بداية شهر رمضان.
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