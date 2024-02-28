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السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة".
وقال السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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