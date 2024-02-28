السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا

السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا
التاريخ
2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة".
وقال السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، إن "مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا"، لافتًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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