تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الخميس باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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