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تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الخميس

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم الخميس باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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