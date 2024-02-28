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تنويه للاردنيين بشأن شهر رمضان

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم الإسراف في الشراء، وتخزين المواد التموينية والأساسية والكمالية قبل شهر رمضان المبارك، لتوفرها بكميات تكفي حاجة السوق لعدة أشهر من جهة، بالإضافة لإمكانية تعرض بعض السلع إلى التلف.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات في بيان، الأربعاء، إن التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية قبل الشهر الفضيل سيحدث خللا بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة، وبالتالي قد يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على السلع بأسعار عادلة.
وأضاف إن التهافت على شراء وتخزين السلع قد يفتح المجال لبعض التجار لرفع الأسعار بحجة عدم توفرها بالسوق نتيجة لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، بالإضافة إلى فتح المجال لبيع بعض السلع التي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت، ما يكبد مشتريها خسائر إضافية.


وحث عبيدات المواطنين على اتباع النهج السليم فيما يخص نوعيات وكميات الطعام التي ستقدم على مائدة الإفطار، والتركيز على الأغذية الصحية والمتوفرة، مثل الخضار الطازجة والدجاج الطازج والتركيز على صنف واحد من الطعام منعاً للهدر في الغذاء.
ودعا التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أغلب المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والتموينية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لهم، والاكتفاء بهامش ربح بسيط.

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