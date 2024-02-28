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غالانت: الأثمان التي نتكبدها بأعداد القتلى والجرحى باهظة

2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ، مساء الاربعاء ، ان الأثمان التي نتكبدها بغزة في أعداد القتلى والجرحى باهظة.

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