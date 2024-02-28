غالانت: الأثمان التي نتكبدها بأعداد القتلى والجرحى باهظة

غالانت: الأثمان التي نتكبدها بأعداد القتلى والجرحى باهظة
التاريخ
2/28/2024 3:13:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ، مساء الاربعاء ، ان الأثمان التي نتكبدها بغزة في أعداد القتلى والجرحى باهظة.
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