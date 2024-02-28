مجلس الحرب يسحب الصلاحيات التي تخص الأقصى من بن غفير

مجلس الحرب يسحب الصلاحيات التي تخص الأقصى من بن غفير
التاريخ
2/28/2024 3:13:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
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