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مجلس الحرب يسحب الصلاحيات التي تخص الأقصى من بن غفير

2/28/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

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