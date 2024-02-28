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انفجارات قوية تهز دمشق

2/28/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة انفجارات دوت في دمشق ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وأنّها ناجمة عن قصف اسرائيلي استهدف العاصمة السورية، حيث بدأت مضادات تتبع الجيش السوري بالتصدي لعمليات القصف.

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