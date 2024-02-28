انفجارات قوية تهز دمشق
التاريخ
2/28/2024 3:13:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة انفجارات دوت في دمشق ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وأنّها ناجمة عن قصف اسرائيلي استهدف العاصمة السورية، حيث بدأت مضادات تتبع الجيش السوري بالتصدي لعمليات القصف.
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