لطيفة بنت محمد تفتتح آرت دبي في دورته السابعة عشرة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، اليوم فعاليات الدورة السابعة عشرة من "آرت دبي"، المعرض الفني العالمي الرائد في الشرق الأوسط والجنوب العالمي، والذي تقام فعالياته في مدينة جميرا خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، (مع يومين أوليين لكبار المقتنيين في 28 و29 فبراير الجاري)، بمشاركة أكثر من 120 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية تعزّز حضور المعرض كحدث عالمي رائد يجمع الفنون الرقمية بالفن المعاصر، ما يثري المشهد الإبداعي لإمارة دبي، ويساهم في ترسيخ مكانتها وجهةً للابتكار الثقافي إقليمياً ودولياً.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أنَّ "آرت دبي" يمثّل ملتقى دولياً استثنائياً ورائداً في مجال الفن، مشيرةً سموها إلى أهميته كنقطة التقاء للتنوع الثقافي والتواصل الحضاري، ومنصة فكرية ثقافية وفنية تجمع المبدعين من جميع أنحاء العالم، وتساهم في تبادل الخبرات والتجارب الإبداعية وآخر ما وصلت إليه الابتكارات الفنية.

وقالت سموها: "يمثّل الابتكار هوية دبي التي تواصل استشرافها لمستقبل الإبداع الثقافي والفني عبر مبادراتها وبرامجها وفعالياتها التي تعكس توجُّه فكر المدينة الاستباقي، وتطلعاتها لتحقيق نمو متواصل عبر استثمار تنوعها الثقافي المتفرد وكفاءات المجتمع الإبداعي للارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".

وأضافت سموّها: "ينسجم "آرت دبي" مع تطلعات وطموحات المجتمع الإبداعي، وقد نجح المعرض عبر دوراته السابقة في توسيع آفاق الفضاء الفني، وتوظيف الابتكار لإثراء المشهد الإبداعي الفريد في المدينة، وإحداث حراك فني فاعل وشامل على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة إقبال القطاع الفني من مختلف الدول للمشاركة في فعالياته عزّزت تحقيقه لسلسلة من النجاحات والإنجازات عاماً بعد عام، ليثبت المعرض حضوره كبيئةٍ يزدهر فيها الإبداع، ويتوهج فيها الابتكار".

وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بجولة في أرجاء "آرت دبي"، اطلعت من خلالها على البرنامج الغني الذي تمتاز به نسخة هذا العام، مشيدةً سموها بجهود القائمين على المعرض، وإسهاماتهم في تهيئة هذه البيئة الإبداعية التي تعزز جاذبية دبي.

كما التقت سموها خلال الجولة بعدد من الفنانين والمبتكرين والشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، الذين عبّروا لسموها عن سعادتهم بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الثقافة في دبي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارة للارتقاء بالفنون ودمج التكنولوجيا ضمن القطاع، تحقيقاً لأهدافها وتوجهاتها في التحول إلى البيئة الرقمية، ما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويُكمل "آرت دبي" الذي يُعد أحد أبرز التظاهرات الفنية التي تندرج تحت مظلة موسم دبي الفني 2024، مسيرته في تعزيز المشهد الإبداعي، حيث يشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من 120 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية، أكثر من 65% منها قادمة من الجنوب العالمي. ويلتزم معرض "آرت دبي" بتسليط الضوء على كبار الفنانين وصالات العرض من جميع أنحاء الجنوب العالمي، ويوفر منصة مهمة للفنون من المناطق والمجتمعات التي تفتقر إلى فرص حقيقية لتسليط الضوء على رصيدها الإبداعي.. كما تضم مجموعة المعارض الفنية لهذا العام أكبر مجموعة من العارضين المقيمين في دبي منذ انطلاق المعرض، ما يدلل على تنامي مكانة دبي الثقافية والفنية والتجارية.

أقسام المعرض

ويظل معرض "آرت دبي ديجيتال" القسم الوحيد في أي معرض فني دولي ضخم مخصص للوسائط الجديدة والفن الرقمي. ويتم تنسيق دورة 2024، الدورة الثالثة، من قبل الثنائي ألفريدو كراميروتي وأوروندا سكاليرا، لتسلط الضوء على الفنانين والمجموعات والمؤسسات والمنصات الذين يواصلون دفع حدود الفن والتكنولوجيا، من الرواد الأوائل لفن البلوك تشين إلى الفنانين العاملين في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع الممتد وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وتتولى الدكتورة كريستيانا بونين تنسيق دورة 2024 من معرض "آرت دبي الحديث"، والذي يسلط الضوء على الديناميكيات التي شكلت الجنوب العالمي المعاصر. ويتناول المعرض - الذي يحمل عنوان "هذا العالم الآخر" - التبادلات الثقافية الواسعة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفييتي والدول العربية والإفريقية وجنوب آسيا ، ويكشف عن التجارب المشتركة لفنانين من أوغندا وسوريا والسعودية وسريلانكا الذين تمت دعوتهم للدراسة في طشقند وكييف وألماتي وموسكو.

ويضم قسم "البوابة" 10 عروضاً فردية لأعمال فنية جديدة، إذ يستكشف هذا القسم، برعاية إميليانو فالديس، مفهوم "التعافي"، ويضم فنانين من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وينخرط كل فنان في ممارسات فنية اجتماعية، مما يوفر سبلاً للتأمل أثناء التعمق في أفكار المجتمع والانتماء والقوة التحويلية للفن. وللتوسع في هذا الموضوع، يتضمن برنامج "آرت دبي" لهذا العام سلسلة من العروض والمداخلات الجديدة التي ستقام طوال فترة المعرض.

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض "آرت دبي": "إننا نشهد مرحلة مميزة في السرد الثقافي لمدينة دبي. فمع ازدهارها وقدرتها على جذب الأفراد من جميع أنحاء العالم، إلى جانب نضوج البنية التحتية الثقافية فيها بشكل ملحوظ، نلحظ وجود أسس قوية متشعبة الجذور في مجال الفن والفنون. ومن خلال نهجه الفريد والمستقل، يواصل معرض "آرت دبي" إعادة التفكير وصياغة الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وبناء القدرات وخلق الفرص للفنانين والمبدعين من خلال الشراكات والتعاون. ومن خلال القيام بذلك، من المهم أن نحافظ على روابطنا مع البيئة المحلية وأن نستمر في إبراز روح الابتكار الموجودة في هذه المدينة الفريدة والثقافات المتنوعة التي تعتبر دبي موطنًا لها."

برامج المؤتمرات والمحادثات

تظل القيادة الفكرية وبناء القدرات عنصراً أساسياً في برنامج معرض "آرت دبي"، الذي يعد الآن الأكبر من أي معرض فني عالمي. وتشمل أبرز فعاليات البرنامج الدورة السابعة عشرة من منتدى الفن العالمي، الذي يستكشف العلاقة بين الظواهر الجوية العنيفة والتغير المناخي الحاد، والنسخة الثانية من مؤتمر دبي للأعمال الفنية، المنصة الرائدة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الفن العالمي وأول قمة رقمية في معرض "آرت دبي"، التي تجمع خبراء من مجموعة من التخصصات لدراسة نمو وفرص اقتصاد الفن الرقمي في دبي.

وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض "آرت دبي": "يجب أن يتحدى الفن وجهات نظرنا، إذ يسلط المعرض هذا العام الضوء على الأصوات المتنوعة والتي غالبًا ما تكون ممثلة تمثيلاً غير كامل. ويعد معرض "آرت دبي" نقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم، ونحن ندعو الزوار لاستكشاف اتساع وعمق برنامجنا - بدءًا من المعارض الفنية المعاصرة إلى الصالات الفنية التي توازي معروضاتها المتاحف في معرض "آرت دبي الحديث" إلى الفنانين الذين يصلون إلى مراحل متقدمة في استخدامهم للتقنيات المتطورة في معرض "آرت دبي ديجيتال".

الشراكات وبناء القدرات

ويقدم معرض "آرت دبي" برنامجاً تعليمياً مكثفاً لدعم الجيل القادم من المبدعين والقادة الثقافيين، بما في ذلك "كامبس آرت دبي"، الذي دخل الآن عامه الحادي عشر، ويوفر للخريجين تدريباً عملياً واجرائياً وفرص التطوير المهني في القطاع الثقافي. وتأتي هذا العام أكبر دورة من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة الذي تطور ليصبح أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات. وتم تطوير برنامج 2024 من قبل الفنان الهندي الأصل ساهيل نايك وسيتم إطلاقه في معرض "آرت دبي" قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في جميع الإمارات السبع.

ويتضمّن النموذج المؤسسي الفريد لمعرض "آرت دبي" التعاون الوثيق مع كل من الحكومة وقطاع الأعمال لخلق الفرص للفنانين. وستعرض دورة 2024 من "آرت دبي" مجموعة من الأعمال التي تم مؤخراً تكليف مجموعة من كبار الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين بها، بما في ذلك العمل الفني التركيبي "مساحة القلب"، وهو عمل إبداعي رقمي جديد للفنانة الكورية الكندية كريستا كيم، بتكليف من جوليوس باير.

وإضافة إلى أبرز البرامج الموجودة ضمن فعاليات أسبوع "آرت دبي"، وأيضاً موسم دبي الفني، تقدم صالات العرض والمتاحف والمؤسسات الثقافية في دبي برنامجًا من المعارض الفردية والجماعية. كما تشمل أبرز الأحداث استعراض عمل تركيبي عام جديد لاتحاد الفنانين، وإطلاق برنامج دبي للفنون العامة.

ويقام معرض "آرت دبي" بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. و"بياجيه"، الشريك الحصري للمجوهرات الراقية والساعات في معرض "آرت دبي"، وشركة HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية، والشريك الاستراتيجي هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لمعرضي "آرت دبي" و"آرت دبي ديجيتال".