هالاند ودي بروين يحطمان الأرقام القياسية في ليلة تأهل السيتي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي



بفوزه على لوتون تاون، وتأهله إلى ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في رحلة الدفاع عن لقبه المتوج به العام الماضي، حقق فريق مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية، أبرزها لنجميه النرويجي ايرلينج هالاند وكيفين دي بروين، حيث سجل الأول 5 أهداف من إجمالي النتيجة التي انتهت 6-2، أمس الثلاثاء، وصناعة الثاني لـ 4 أهداف، ليصل دي بروين إلى 12 صناعة مع الفريق هذا الموسم في مختف المسابقات.

وكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، هو صاحب الهدف السادس لفريق مانشستر سيتي خلال لقاء دور الـ 16 على ملعب كلينوورث رود.

وبأهدافه الـ 5، وصل النجم هالاند إلى رصيد 27 هدفا مع الفريق خلال الموسم الجاري، بجانب 6 صناعات، في مختلف المسابقات.

وبالتأهل تلقى مانشستر سيتي دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء مانشستر يونايتد الأحد المقبل بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد السيتي ثانيا بـ 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، وكذلك قبل مواجهة كوبنهاجن الدنماركي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتعد خماسية هالاند هي الثانية له مع الفريق، حيث كانت الأولى في الموسم الماضي أمام لايبزيج الألماني في إياب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وفاز السيتي حينها بسبعة أهداف دون مقابل.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي فقد جمع الثنائي هالاند ودي بروين 16 تمريرة حاسمة وهدفا في مختلف البطولات.

وأثنى الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر ستي على ما قدمه لاعبو الفريق في لقاء التأهل إلى ربع النهائي.

وقال جوارديولا:" خضنا مباراة مختلفة تماما، كانت المباراة رائعة.. هالاند، ودي بروين أكثر من رائعين، خلال اللقاء، لدينا من الآن راحة لمدة يومين قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، هي مباراة مختلفة، إنه فريق رائع يمتلك لاعبين ذوي خبرة".

كما أشاد المدرب الاسباني بلاعب فريقه ستيفان أورتيجا .. وقال :" كان مذهلا بالتمريرات الطويلة، ليس فقط لهالاند، بل لجميع اللاعبين، الجميع كانوا رائعين ".

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