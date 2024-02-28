كرنفال سباقات دبي للخيول.. 9 أشواط جوائزها 10 ملايين درهم في أمسية سوبر ساترداي



أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن "طيران الإمارات" سترعى أمسية سوبر ساترداي، ثالث وآخر الأمسيات الثلاث الكبرى لكرنفال سباقات دبي الحالي، في أمسية مميزة يستضيفها مضمار ميدان العالمي يوم السبت المقبل.

وتضم أمسية "طيران الإمارات سوبر ساترداي" التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 10.3 مليون درهم باقة من السباقات الرفيعة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، علاوة على 5 من السباقات التأهيلية ال 9 التي رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وتزيد قيمة الجوائز المالية لكل شوط من أشواط الأمسية التسعة عن 800 ألف درهما. فيما تبلغ الجائزة المخصصة للسباق الرئيسي آل مكتوم كلاسيك“الفئة الثانية” على مسافة 1900 متر، حوالي 1.7 مليون درهم، ومعه سباق الفئة الثانية "دبي مدينة الذهب" بجائزة تبلغ 1.4 مليون درهم، علاوة على سباق الفئة الثالثة "رأس الخور" الذي تم إطلاقه حديثاً وخصصت له جائزة تبلغ 1.4 مليون درهم.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل " تسعدنا عودة طيران الإمارات إلى مضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم، وبالأخص في الأمسية الختامية للأمسيات الثلاث الكبرى في هذه النسخة المطورة من كرنفال سباقات دبي، ونثمن التزامهم بدعم السباقات وإضافة اسمهم باعتبارهم أكبر ناقل جوي في العالم يساهم في إبراز هذه السباقات وتأكيد هويتها كمنافسات عالمية مرموقة، ونتطلع إلى الترحيب بهم وبضيوفهم في أمسية مثيرة من السباقات من شأنها أن تسفر عن عدة مؤشرات لأمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس المقبل".

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