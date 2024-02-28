مهرجان الشارقة للجواد العربي ينطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة الدولي الخامس والعشرين للجواد العربي، وذلك بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان وشريك النجاح على مدى أربعة وعشرين عاماً، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي وبتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويعد مهرجان الشارقة الدولي أول مهرجان للجواد العربي يقام في دولة الإمارات، ويقام المهرجان هذا العام على أرض الميدان الخارجي بالنادي بتجهيزات استثنائية، وبمشاركة 414 جواداً من 10 دول خليجية وعربية وأجنبية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتنطلق عروض المهرجان باليوم الأول للمهرجان المخصص للمهرات، وستكون الانطلاقة بالشوط الأول: للمهرات بعمر سنة واحدة، ومقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، وبمشاركة في القسم أ 22 جواداً وفي القسم ب 22 جواداً والقسم ج 22 جواداً، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، ومقسم إلى قسمين (أ – ب)، وبمشاركة في القسم أ 21 جواداً، وفي القسم ب 20 جواداً.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني للمهرجان بالشوط الثالث: المهرات بعمر 3 سنوات، والشوط مقسم إلى فئتين (أ – ب)، وبمشاركة في القسم أ 16 جواداً والقسم ب 15 جواداً، ويليه الشوط الرابع: الأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر، ومقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، وعدد الخيول المشاركة في الفئة أ 20، وفي الفئة ب 20، وفي الفئة ج 19 جواداً، ثم الشوط الخامس: المهور بعمر سنة واحدة، وهو مقسم إلى ثلاث فئات (أ – ب – ج)، الفئة الأولى أ بمشاركة 17، ثم الفئة ب 17 جواداً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث مع الفئة ج للشوط الخامس، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 16 جواداً، يليه الشوط السادس: المهور بعمر سنتين، وهو مقسم إلى فئتين (أ – ب)، وبمشاركة في كل فئة 25 جواداً، يليه الشوط السابع: المهور بعمر 3 سنوات، وهو مقسم إلى فئتين (أ – ب) الفئة الأولى أ بمشاركة 20، وفي الفئة ب 19.

وينطلق اليوم الرابع الختامي مع الشوط الثامن للفحول بعمر 4 سنوات فأكبر، والمقسم إلى أربع فئات (أ – ب - ج – د)، ويشارك في الفئات أ – ب – ج في كل منها 20 جواداً، وفي الفئة د 19 جواداً، ويمثل هذا الشوط ختام الأشواط التأهيلية للبطولات الست الرئيسية بمشاركة الخيول الحاصلة على المراكز الأول والثاني والثالث في الأشواط التأهيلية، وهي: بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهرات بعمر سنتين، وبطولة الأفراس، ثم بطولة المهور بعمر السنة، وبطولة المهور بعمر السنتين والثلاث، وتختتم ببطولة الفحول، وجميعها برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

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