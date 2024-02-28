أعلى مبنى في العالم يستضيف تحدي البرج ضمن الألعاب الحكومية 2024

قامت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية 2024 بدبي اليوم بتنظيم "تحدي البرج" الأول من نوعه للفرق، في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، وتنافس فيه المشاركون في فئة "تحدي المدن" ضمن النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية في دبي.

وتمكّنت فرق كل من مدينة كوتنا هورا من جمهورية الشيك، ومدينة أوفييدو من إسبانيا، ومدينة كوبنهاغن من الدنمارك من تحقيق أوقات قياسية في وصولها إلى قمة البرج بواقع 27:39.51 دقيقة، 27:39.90 دقيقة، 28:18.85 دقيقة على التوالي، وبذلك حصلت هذه المدن على النقاط الإضافية بمقدار 16 نقطة ضمن منافسات تحدي المدن.

وشهد "تحدي البرج" منافسة قوية بين الفرق المشاركة لصعود 160 طابقاً على الدرج بأسرع وقت ممكن، بهدف حصد نقاط مهمة ستضاف إلى رصيد النقاط النهائي لفرقهم في ختام الألعاب الحكومية 2024، والتي ستقام في "دبي فستيفال سيتي" اعتباراً من غد الخميس وحتى 3 مارس 2024.

ومثلت الفرق المشاركة مدناً عالمية مثلوا: دولة الإمارات، أستراليا، البحرين، الدنمارك، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، أوزبكستان، بولندا، جمهورية التشيك، روسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، هولندا، فرنسا، والبرتغال.

حضور دولي واسع

وفي هذه المناسبة، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية " يجسّد الإقبال الدولي الواسع على المشاركة في تحدي المدن من بلدان مختلفة حول العالم مدى الانتشار الذي حققته الألعاب الحكومية عالمياً، لتصبح اليوم أحد أبرز الأحداث الرياضية ذات الطابع المميز على أجندة الفعاليات الرياضية. ويسرّنا اليوم استضافة مدن العالم في دبي التي رسخت موقعها كوجهة عالمية جاذبة لأبرز الفعاليات والبطولات الدولية".

وأشاد ابن عيسى بالمستوى التنافسي الذي قدمته الفرق المشاركة في "تحدي البرج"، مضيفاً: "شهدنا خلال النسخة الأولى من نوعها من 'تحدي البرج' منافسة شديدة من قبل الفرق المشاركة التي تطمح لافتتاح رصيد نقاطها في الألعاب الحكومية، حيث شكّل هذا التحدي فرصة للفرق المشاركة لإبراز قدراتهم البدنية والذهنية على حدٍ سواء".

كما توجه مروان بن عيسى بالشكر لشركة "إعمار" على دعمهم لتحدي البرج في نسخته الأولى، مؤكداً بأن الجهود التي قدموها ساهمت بإكساب الحدث زخماً إضافياً.



أرقام

ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة "تحدي المجتمع"، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة "تحدي المدن"، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة "تحدي صغار السن" وهي الفئة التي تم استحداثها في هذه الدورة، وسط أجواء تنافسية ممتعة.

دعم مستمر

وتحظى الألعاب الحكومية بدعم رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

ويمكن التعرّف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على "انستغرام" و"إكس" و"فيسبوك" @GovGames.

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