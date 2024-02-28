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92 خيلاً في عاشر سباقات مضمار أبوظبي الليلة

2/28/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستقبل نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء اليوم، حفل سباقاته العاشر في الموسم الحالي، والذي يتألف من 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية، وشوط للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 92 خيلاً، ومجموع جوائز مالية بقيمة 550 ألف درهم، حيث تبلغ جائزة كل سباق 80 ألف درهم، باستثناء سباق كأس الوثبة ستاليونز بقيمة 70 ألف درهم.

وأكمل النادي ترتيباته لاستقبال وتنظيم الحفل، الذي يتوقع أن يشهد منافسات قوية، بحثاً عن بلوغ منصات التتويج والفوز بالجوائز القيمة، وسط ترقب كبير من عشاق الخيول، قياساً بالنجاحات التي حققتها التحديات السابقة في المضمار.


ويستهل الحفل عند الخامسة مساء بسباق «جزيرة ياس» لمسافة 1600 متر، في الشوط الأول المخصص للمهرات والفرسات توليد الإمارات، بمشاركة 14 خيلاً، ويشهد الشوط الثاني سباق تكافؤ على لقب «جزيرة السعديات» لمسافة الميل، بمشاركة 14 خيلاً، ويقام في ثالث أشواط الحفل سباق «جزيرة اللولو» لمسافة 1600 متر، والذي يشهد تحدياً قوياً بين 14 خيلاً، وينتقل التحدي في الشوط الخامس إلى سباق جزيرة الريم لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

فيما تقام جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس، بمشاركة 12 خيلاً، ويتواصل الحفل في الشوط السادس من سباق «جزيرة الجبيل» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً.

وتختتم الأمسية العاشرة للنادي بسباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع الأخير على لقب «جزيرة الحديريات» لمسافة 1500 متر، بمشاركة 14 من نخبة الخيول التي تسعى لتحقيق الفوز.

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