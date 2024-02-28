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بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس تستضيف حفل رابطة محترفي التنس

2/28/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استضافت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس حفل رابطة محترفي التنس وسط أجواء ترفيهية مميزة وحضور مجموعة من أفضل اللاعبين المشاركين في المنافسات.

وشهد الحفل حضور دانييل ميدفيديف، حامل اللقب والمصنف الرابع عالمياً، بعد فوزه على ألكسندر شيفتشينكو، بالإضافة إلى أندري روبليف، المصنف الثاني في هذه البطولة والخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف الثامن عالمياً، وكارين خاشانوف حامل لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس 2024، واللاعب الصيني تشانغ تشيتشن، وغيرهم الكثير.

وشارك نجوم التنس مجموعة من أفكارهم المميزة، وقاموا بالتقاط الصور مع شخصيات بارزة وممثلين عن سوق دبي الحرة، الجهة الراعية للبطولة، والعديد من شركائها، مثل المركز الميكانيكي للخليج العربي، وإمبوريو أرماني، وطيران الإمارات، وجراي غوس، وهولوجيك، وجي بي مورجان، وميدي كلينك، وبيبرستون، ورولكس.

وتضمن الحفل مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية، حيث أضفى برونو فاف، منسق الأغاني والمغني المقيم في دبي، طابعاً فريداً على الأجواء، كما قدم توماس ماكلروي للجمهور عروض خفة مميزة. وشهد الحفل إقامة عرض موسيقي باستخدام آلات الهاند بان تحت عنوان «أويرا». وقدمت فرقة جولدن كوليكتيف، التي تضم معلمي رقص وراقصين متمرسين في فنون الرقص الشرقي التقليدي، عرضاً مميزاً أبهر الحاضرين.

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