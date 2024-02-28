القرقاوي يكرم رئيس اللجنة الأولمبية السورية

كرم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، فراس المعلا، رئيس اللجنة الأولمبية السورية، خلال حضوره المباراة التي جمعت المنتخبين الإماراتي والسوري بدبي، ضمن منافسات المرحلة النهائية الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، كما كرم رئيس الاتحاد السوري طريف قوطرش، ونائب رئيس الاتحاد زينة نصار تقديراً للجهود المبذولة لتطوير كرة السلة السورية.

وفي سياق آخر، أكد راشد النقبي، مدير عام المنتخبات الوطنية لكرة السلة، أن الجهاز الفني للمنتخب يعكف على وضع خطة الإعداد للمرحلة المقبلة وبعد عودة اللاعبين من أنديتهم للتحضير للمباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية بداية بمباراة لبنان الذي يحتل صدارة هذه المجموعة 22 نوفمبر المقبل في ختام مرحلة الذهاب، وأوضح أن عامل الإصابات أثر بشكل كبير خلال مباراتي البحرين وسوريا، حيث ضمت القائمة ثلاثة من العناصر الأساسية أحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر الذي شارك في بعض فترات المباراة الأخيرة أمام سوريا، إلى جانب اللاعب المحترف ماركو، الذي لم تكتمل أوراق تسجيله لدى الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن الفرصة ما زالت مواتية للأبيض للمنافسة على أحد مقعدي الصعود للنهائيات، معرباً عن أمله بتجاوز مشكلة الإصابات في أقرب فرصة حتى يتمكن المصابون من الالتحاق برحلة الإعداد المقبلة.

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