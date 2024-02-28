مركز شرطة الجرف الشامل بطلاً لكأس قائد عام شرطة عجمان لكرة القدم

توَّج اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، فريق مركز شرطة الجرف الشامل بشرطة عجمان بطلاً لكأس القائد العام لكرة القدم 2024 بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على فريق إدارة الاستراتيجية في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الشرطة للرياضة والرماية، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وسط حضور غفير من كبار ضباط وأفراد الشرطة والجماهير التي حضرت لتشجيع الفريقين.

كما كرم قائد عام شرطة عجمان فريق إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء لفوزه بالمركز الثاني، والفائزين بالجوائز الفردية، حيث فاز اللاعب سالم سليمان من مركز شرطة الجرف بجائزة أفضل لاعب في البطولة، واللاعب عبد الله العزاوي من مركز شرطة الحميدية بلقب أفضل حارس في البطولة، وكذلك فاز اللاعب السيد محمد عبد الرزاق من مركز شرطة الجرف بلقب هداف البطولة، كما فاز مدرب فريق مركز شرطة الجرف محمد الحمادي بلقب أفضل مدرب، وأفضل إداري حميد زعل الرميثي من إدارة المرور والدوريات.

وهنأ قائد عام شرطة عجمان الفائزين في البطولة، وحيَّا فيهم روح الحماس والتنافس والتعاون، مشيداً بمشاركتهم في هذه البطولات التي تجمع كافة منتسبي شرطة عجمان والإدارات الأخرى في إمارة عجمان.

من جانبه، أشاد العقيد يحيى خلف المطروشي مدير البطولة بالروح الرياضية التي تميّز بها لاعبو الفرق المشاركة، والمنافسة المشرفة التي امتازت بها البطولة خلال مراحل التصفيات وصولاً إلى المباراة النهائية، مؤكداً أن هذه البطولة تشجع المشاركين من الموظفين على ممارسة الرياضات المختلفة.

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