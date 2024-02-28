بايدن يخضع لفحص طبي سنوي يحظى بمتابعة وثيقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،

إنه سيخضع لفحص طبي في مستشفى عسكري بضواحي ماريلاند، الأربعاء.

وسيكون التقييم الطبي محط اهتمام كبير بينما يسعى الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه سينشر ​​ملخصاً مكتوباً عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس الديمقراطي في وقت لاحق اليوم. ويأتي الفحص الدوري هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب (77 عاماً) لمواجهة جديدة محتملة في الانتخابات الرئاسية.

واتهم المرشحان بعضهما بعضاً بالتدهور العقلي. وقالت نيكي هيلي (52 عاماً)، وهي آخر منافسة لترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

وأعلن الأطباء بعد الفحص الذي أجراه بايدن العام الماضي أنه بصحة جيدة و"مؤهل للمنصب". وتضمن الفحص إزالة ورم جلدي من صدره وتأكيد تعافيه تماماً من أعراض كوفيد-19 بعد إصابته بالفيروس في عام 2022.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز