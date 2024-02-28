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روسيا تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية وفنية ردا على انضمام السويد لحلف الأطلسي

2/28/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، أمس الاثنين، بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.

وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الذي أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عملياً... وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.

وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضاً على حسابها على تيليغرام، أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.

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