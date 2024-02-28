روسيا تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية وفنية ردا على انضمام السويد لحلف الأطلسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.
وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، أمس الاثنين، بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.
وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 الذي أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عملياً... وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".
وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.
وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضاً على حسابها على تيليغرام، أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناء على عدد القوات وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.
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