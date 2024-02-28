شرطة دبي تُسجل انخفاضاً في مؤشر الجريمة بنسبة 42% خلال العام الماضي

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، انخفاضاً في مؤشر الجريمة في دبي خلال العام الماضي 2023 بنسبة 42% مقارنة بالعام 2022، وانخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية بنسبة 49.9% وفي عدد البلاغات المُقلقة بنسبة 42.72%، إلى جانب تسجيل انخفاض في عدد المتهمين في البلاغات المُقلقة مقارنة بعام 2022.



ونوه معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالجهود التي تقوم بها فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم والحد منها بحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية وإنجازات خلال العام 2023، مشيراً إلى أن الكفاءات والتقنيات والبرامج الذكية المُستخدمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تساهم تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكبار الضباط.

واستمع معاليه إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي ساهمت في التعامل والسيطرة على بعض الظواهر الأمنية وإنهائها.

كما أنصت إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية للإدارات الفرعية، وأطلع على عرض للمشاريع الأمنية المُستقبلية التي سيتم تطبيقها في الأعوام المُقبلة، واستراتيجية خفض الجريمة في إمارة دبي، إلى جانب الإطلاع على عرض حول المشاريع الأمنية المٌبتكرة التي ساهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة، وعدد من الدراسات ذات الصلة.

كما استمع معالي الفريق المري إلى شرح قدمته كل من: إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة مكافحة غسل الأموال، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حول جهودهم في العام الماضي.



وتجول معاليه في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على المشاريع المُستقبلية لعدد من الإدارات الفرعية، والتي تتعلق بالأحياء السكنية والمناطق التجارية، والمنصات الإلكترونية والتحليلية، والتي تُسهم في التغلب على التحديات والصعوبات وتعزز الأمن والأمان في إمارة دبي.

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