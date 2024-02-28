عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.
ورحب سموه بزيارة حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وحاجة لحبيب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
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