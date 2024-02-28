عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.

ورحب سموه بزيارة حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وحاجة لحبيب التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

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