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جامعة عجمان تحتفي بيوم الجاليات

2/28/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت جامعة عجمان بيوم الجاليات بمشاركة طلبتها من مختلف الجنسيات والثقافات، الذين مثلوا بلدانهم من خلال أجنحة متعددة، وعكسوا التنوع الثقافي الذي تتميز به الجامعة، التي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في جانب تنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، بحسب مؤسسة «كيو إس QS» لتصنيف الجامعات العالمية لعام 2024.

وتنافس الطلبة المشاركون الذين ينتمون إلى جنسيات 30 دولة حول العالم، في تزيين أجنحتهم بالديكورات التعبيرية والأعمال الفنية والمقتنيات التراثية التي تميز بلدانهم، وارتدوا الملابس التراثية وقدموا المأكولات التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص ركن للمشاريع الصغيرة وآخر للهلال الأحمر الإماراتي.

وتضمن يوم الجاليات أيضاً عروضاً متنوعة قدمتها كل جالية مثل عرض الأزياء التقليدية، بالإضافة إلى الرقصات والغناء والموسيقى والتمثيل المسرحي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، إن الجامعة تفخر بكونها واحدة من الجامعات الأكثر شمولاً وتنوعاً، وتسعى دائماً إلى استقطاب الطلبة الموهوبين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن يوم الجاليات يعد أكبر فعالية ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي، تحتضن فيها الجامعة إبداعات ومواهب الطلبة وتمكنهم من إبراز كل ما هو جميل في بلدانهم.

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