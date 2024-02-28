رحلة مدرسية للأيتام وأصحاب الهمم إلى مركز شرطة الخيالة بدبي

نظمت مبادرة الروح الإيجابية ومدارس حماية للتربية والتعليم للبنين رحلة مدرسية لعدد 20 طالباً من الأيتام وأصحاب الهمم إلى مركز شرطة الخيالة، وذلك ضمن مبادرة «أجيال الفروسية» بهدف الاطلاع على ما يقدمه المركز ضمن منظومته الأمنية والمجتمعية للجمهور الداخلي والخارجي، وما يقدمه من برامج وأنظمة عمل في مجال التدريب والرعاية والعلاج.

واستمع الطلبة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شرطة الخيالة، والخدمات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، حيث تخصص لهم خدمات تتوافق مع احتياجات كل فئة، لاسيما الجانب العلاجي بما يواكب أهم الأساليب الحديثة نسبياً في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية، وتعتمد هذه الوسائل العلاجية في المقام الأول على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه، ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون للتعامل مع هذه الحالات، وباستخدام خيول مناسبة للجلسات العلاجية، بالإضافة إلى وجود المعدات والتجهيزات لضمان سلامة أصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز