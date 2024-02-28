دبي تهدي المسلمين تطبيقاً لحساب مواقيت الصلاة حول العالم

أهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي جميع المسلمين حول العالم تطبيقاً جديداً لحساب مواقيت الصلاة واتجاه القبلة، يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات المتخصصة.

ويعتبر «دُلوك DXB» الموجود على متجري «أبل» و«أندرويد» أول تطبيق عالمي يصدر عن مؤسسة حكومية شرعية متخصصة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي.

ويحتوي التطبيق على شاشات مختصرة بأشكال وأحجام متنوعة، ويدعم جميع أنظمة التشغيل للهواتف والأجهزة اللوحية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو أول تطبيق صديق لأصحاب الهمم في هذا المجال.

ويتمتع «دُلوك DXB» بمزايا عدة، أبرزها: أنه يوفر مواقيت صلاة دقيقة وموثوقة مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في أغلب الدول الإسلامية، ودقيقة لغيرها من دول العالم، كما يعرض اتجاه القبلة بطرق متعددة، كالبوصلة والواقع المعزز، وصورة 360 درجة للكعبة المشرفة، وكذا من خلال الخريطة.

كما يمكنه تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بدقة وتلقائية، واختيار اسم المدينة المخزنة فيه، من بين نحو 50 ألف مدينة تتبع 190 دولة، أو عن طريق المكان الذي تحدده على خريطة العالم.

ويصدر التطبيق تنبيهات وقتي الأذان والإقامة، وأخرى قبل وقت الأذان، كما يوفر خاصية التحويل بين التاريخين الهجري والميلادي، عطفاً على تقويم أوائل الأشهر الهجرية.

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